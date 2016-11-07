На Киевщине горела старинная церковь XV века

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, вчера, 6 ноября, в 18.57 в Службу спасения поступила информация о пожаре в Свято-Покровской церкви Украинской православной церкви Московского патриархата по адресу: пгт. Гостомель, вул. Святопокровская, 224.

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В 19.04 на место вызова прибыло отделение спасателей из Гостомеля. По результатам разведки было установлено, что горит кровля котельной с последующим распространением на кровлю церкви на площади 280 кв. м.

По данным ГСЧС, здание церкви является местной достопримечательностью архитектуры, которая построена в 1494 году и была реконструирована в 1989 году.

Пожар локализовали в 20.34, ликвидировали - в 22.00 на площади 280 кв. м.

«Благодаря слаженным действиям ГСЧС спасено здание церкви на площади 800 кв. м. Погибших и пострадавших не обнаружено», - говорится в сообщении.

На месте пожара работали 28 сотрудников ГСЧС и 7 единиц техники.