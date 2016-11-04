В Киеве на Оболони горел склад
08:37, 04 ноября 2016Происшествия
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Сейчас устанавливается причина возникновения пожара.
Пожар произошел сегодня утром / dsns.gov.ua
В Киеве сегодня утром произошел пожар на одном из складов в Оболонском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в г. Киев.
В ГСЧС сообщили, что пострадавших и жертв нет. Однако во время тушения пожара со второго этажа склада были спасены два человека.
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«В Оболонском районе по ул. Автозаводская, 76, 4 ноября в 5 час. 03 мин. в отдельно расположенном двухэтажном складском здании (размерами 100x50) возник пожар. В 6 час. 57 мин. пожар на площади 150 м2 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Огнем уничтожено и повреждено столярные изделия. Сейчас устанавливается причина возгорания.
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