В Киеве на Оболони горел склад

В Киеве сегодня утром произошел пожар на одном из складов в Оболонском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в г. Киев.

В ГСЧС сообщили, что пострадавших и жертв нет. Однако во время тушения пожара со второго этажа склада были спасены два человека.

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«В Оболонском районе по ул. Автозаводская, 76, 4 ноября в 5 час. 03 мин. в отдельно расположенном двухэтажном складском здании (размерами 100x50) возник пожар. В 6 час. 57 мин. пожар на площади 150 м2 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Огнем уничтожено и повреждено столярные изделия. Сейчас устанавливается причина возгорания.