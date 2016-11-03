В Харькове произошло ДТП с участием машины ОБСЕ и внедорожника (видео)
19:15, 03 ноября 2016Происшествия
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Автомобиль миссии ОБСЕ выезжал на окружную дорогу и не пропустил внедорожник, у которого были преимущества в движении.
В Харькове произошло ДТП / скриншот
Машины столкнулись на перекрестке - гражданское авто протаранило левую сторону служебного автомобиля ОБСЕ.
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Водитель частного внедорожника получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы грудной клетки.
"Nissan" миссии ОБСЕ руководил гражданин Дании, он травм не получил.
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