В Харькове произошло ДТП с участием машины ОБСЕ и внедорожника (видео)

Автомобиль миссии ОБСЕ выезжал на окружную дорогу и не пропустил внедорожник, у которого были преимущества в движении.

Машины столкнулись на перекрестке - гражданское авто протаранило левую сторону служебного автомобиля ОБСЕ. Читайте такжеОБСЕ зафиксировала похоронный фургон с надписью "200" на украинско-российской границе Водитель частного внедорожника получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы грудной клетки. "Nissan" миссии ОБСЕ руководил гражданин Дании, он травм не получил.

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