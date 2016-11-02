Во двор харьковскому криминальному авторитету бросили гранату (фото)
В среду рано утром в Харькове во дворе дома криминального авторитета Владимира Чепиля прозвучал взрыв.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Бакулина и Шатиловской (бывшая улица Ленина). Об этом NewsRoom сообщили собственные источники.
Неизвестные забросили гранату во двор частного дома, в результате чего пострадал припаркованный внедорожник Toyota Sequoia.
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Как сообщили в Шевченковском отделе полиции, взрыв произошел около 06:00. В результате никто не пострадал, осколки повредили лишь автомобиль и фасад здания. Силовики проводят проверку по факту ЧП.
Имя Владимира Чепиля уже много лет связывают с торговлей кокаином в Харькове. По информации СМИ, свой незаконный бизнес он вел вместе с правоохранителями.