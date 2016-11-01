В Харькове на парковке средь бела дня подожгли иномарку (видео)

Как рассказали NewsRoom в пресс-службе облуправления ГСЧС, инцидент произошел на парковке у дома 171Д около 11:20. Как видно на записи, поджог совершили двое молодых людей: один из них налил какую-то жидкость на переднюю часть серой Honda Accord Coupe (цена такого автомобиля - более 1 миллиона гривен) и начал отходить от машины, после чего второй бросил спичку на капот и также подался в бега.

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По информации спасателей, площадь пожара составила один квадратный метр. Возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.