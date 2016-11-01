В Мариуполе задержали мужчину с сумкой гранат, который ехал в Киев

В Мариуполе задержали мужчину, который ехал в Киев с сумкой гранат. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Согласно его сообщению, мужчину задержали на железнодорожном вокзале. Правоохранителям он заявил, что «забыл выложить» гранаты.

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"Снова железнодорожный вокзал «Мариуполь», мужчина, который уезжает в Киев, и сумка с гранатами. На вопрос зачем, получили ответ - забыл выложить. Лучше бы подумал своей головой о последствиях «забывчивости», а если бы произошел взрыв в поезде. А зачем...», - написал Аброськин.

Раньше, участника АТО, который привез в Днепр гранаты, приговорили к 5 годам лишения свободы. Военный вез домой более 700 патронов различных калибров, 21 граната и 12 запалов к ним.

"Приговором Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области к наказанию в виде 5 лет лишения свободы осужден сержанта одной из воинских частей в Днепропетровской области", - говорится в заявлении военной прокуратуры Южного региона Украины.