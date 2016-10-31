Участника АТО, который привез в Днепр гранаты, приговорили к 5 годам лишения свободы

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на заявление военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Приговором Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области к наказанию в виде 5 лет лишения свободы осужден сержанта одной из воинских частей в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

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Военнослужащий, призванный в ряды Вооруженных Сил Украины по мобилизации, признан виновным в приобретении и ношении боевых припасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В конце апреля 2016 года, прибыв из зоны антитеррористической операции военнослужащий получил краткосрочный отпуск по семейным обстоятельствам и перевозил в своем багаже более 700 патронов различных калибров, 21 граната и 12 запалов к ним.

Участник АТО был задержан правоохранителями на железнодорожном вокзале города Днепр.