В киевском метро подстрелили полицейского - BBC

Как передает корреспондент ВВС Украина, инцидент произошел примерно в 16:30.

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По его словам, правоохранители задержали мужчину и зашли с ним в специальное помещение. Впоследствии оттуда раздались звуки борьбы и выстрел. Потом один из полицейских выбежал из помещения и сообщил по телефону, что работник полиции получил огнестрельное ранение, вызвав "скорую" и подмогу.

В Национальной полиции об инциденте пока ничего не сообщают.