В киевском метро подстрелили полицейского - BBC
18:09, 30 октября 2016Происшествия
2636 0
На станции метро "Лыбедская" в Киеве выстрелом ранили представителя Нацполиции.
В киевском метро подстрелили полицейского / УНИАН
Как передает корреспондент ВВС Украина, инцидент произошел примерно в 16:30.
Читайте также"Дома едут в море": жители Черноморска объяснили, почему целая улица оказалась под угрозой разрушения (видео)
По его словам, правоохранители задержали мужчину и зашли с ним в специальное помещение. Впоследствии оттуда раздались звуки борьбы и выстрел. Потом один из полицейских выбежал из помещения и сообщил по телефону, что работник полиции получил огнестрельное ранение, вызвав "скорую" и подмогу.
В Национальной полиции об инциденте пока ничего не сообщают.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter