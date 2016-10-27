Под Харьковом в школе взорвался котел, есть пострадавшие (фото)
12:10, 27 октября 2016Происшествия
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В результате взрыв котла под Харьковом пострадали два печника. Они доставлены в больницу.
Факт происшествия внесен в журнал учета правонарушений / hk.npu.gov.ua
Как сообщает в четверг, 27 октября, отдел коммуникации полиции Харьковской области, взрыв произошел 26 октября в 11-00 в поселке Кругляковка.
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"В помещении, которое находится недалеко от школы, произошел перегрев твердотопливного котла и он взорвался. У 28-летнего работника зафиксированы 20% ожогов тела, у 57-летнего мужчины - резаная рана руки", - говорится в сообщении.
В результате взрыв котла под Харьковом пострадали два печника / hk.npu.gov.ua
Отмечается, что факт происшествия внесен в Журнал учета правонарушений. Обстоятельства устанавливаются.
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