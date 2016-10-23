В Мелитополе в результате стрельбы в кафе 2 человека погибли, еще 2 ранены

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Запорожской области, сегодня в 03.49 правоохранителям поступила информация от неустановленной женщины о том, что возле одного из кафе, расположенного по улице Героев Сталинграда, слышны звуки, похожие на выстрелы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила тело гражданина, 1992 года рождения. Также из медицинского учреждения поступила информация о троих граждан, доставленных «скорой помощью» с огнестрельными ранениями. Один из них скончался в больнице.

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На место преступления прибыли руководители полиции Запорожской области, криминальной полиции и следственного управления.

На данный момент продолжаются активные следственно-оперативные мероприятия. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).