На Тернопольщине водитель бронированного военного автомобиля тяжело травмировал 11-классника

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 4 октября, на перекрестке дорог Струсив-Дарахов.

Установлено, что водитель специализированного бронированного автомобиля "Козак", военнослужащий Национальной гвардии Ивано-Франковска двигался в колонне из пяти военных автомобилей по дороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь.

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Нарушая правила дорожного движения и пересекая сплошную полосу, он начал обгонять грузовик "КамАЗ". Однако не справился с управлением и задел боковую часть прицепа грузовика.

В результате "Казак" занесло, развернуло и отбросило на противоположную обочину.

При этом военный автомобиль сбил жителя села Тютькив, ученика одиннадцатого класса.

Пострадавший с закрытой травмой живота, разрывом селезенки и многочисленными переломами госпитализирован в Теребовлянскую больницу.

Происшествие внесено в единый реестр досудебных расследований по ст. 286 ч. 1 УКУ (нарушение правил дорожного движения).

Следователи сообщили о ДТП Вооруженные силы Украины и военную прокуратуру.