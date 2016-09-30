В Киеве неизвестные в масках "обчистили" сразу четыре офиса

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации столичной полиции, в 4.24 поступила информация о нападении неизвестных лиц в масках на офисные помещения на улице Туполева.

На месте происшествия 35-летний охранник общества с ограниченной ответственностью сообщил правоохранителям, что около 2-х часов ночи он, выйдя из технического помещения, увидел троих неизвестных ему человек в масках и камуфляжной одежде. Один из злоумышленников приставил к его голове пистолет, связал руки и ноги скотчем, завязал ему глаза и завел в комнату охраны. Примерно через 40 минут нападавшие ушли. Впоследствии мужчина самостоятельно освободился и позвонил в полицию.

Правоохранители осмотрели место преступления, изъяли фомки, открытые металлические сейфы, другие вещественные доказательства. Кроме того, осмотрели окружающую территорию на предмет камер видеонаблюдения. Также для исследования территории были привлечены кинологи со служебными собаками, говорится в сообщении.

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Впоследствии с заявлениями в Шевченковское управление полиции обратились четверо представителей разных фирм, которые арендовали помещения. У каждого из потерпевших из шкафов или сейфов офисов исчезли деньги. В целом сумма похищенного – около 94 тыс. грн, 22 тыс. долл. и более 9 тыс. евро, сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по розыску злоумышленников.