Поляк пытался вывезти с Украины незадекларированные мачете

Сегодня ночью 16 сентября в пункте пропуска «Краковец» на Львовщине у гражданина Польши изъяли два мачете.

Читайте такжеБывший пограничник пытался вывезти из Украины более 40 килограммов янтаря (видео)

Об этом сообщает пресс-служба Мостиского пограничного отряда, передает ZAXID.NET.

«Во время проверки автомобиля Audi 37-летнего поляка, который выезжал с Украины, под передним водительским сиденьем было обнаружено два ножа (мачете) внешне похожие на холодное оружие общей длиной 570 мм», - говорится в сообщении.

Мужчина не декларировал никаких предметов и товаров, а также не имел соответствующих разрешительных документов на оружие.

Пограничники вызвали к месту происшествия представителей Национальной полиции, которые изъяли находку.