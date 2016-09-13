В Харькове c двух складов "исчез" таможенный конфискат на 15 миллионов

На этой неделе прокуратура начала уголовное дело по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

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Во время проверки относительно соблюдения требований законодательства во время сохранения имущества, подлежащего конфискации в доход государства, прокуратура обнаружила недостачу на сумму свыше 15 млн грн.

«Установлено, что имущество, которое конфисковали вследствие нарушения таможенного законодательства, находилось на хранении в двух организациях в течение 2014-2015 гг. Однако после исчезновения конфиската исполнительная служба, которая передала его на сохранение, не приняла меры по розыску имущества и привлечения виновных к ответственности», - отметил и.о. руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Александр Фильчаков.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 6 лет лишения свободы.