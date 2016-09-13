В Харькове c двух складов "исчез" таможенный конфискат на 15 миллионов
В Харькове началось расследование по факту исчезновения партии таможенного конфиската стоимостью 15 миллионов гривень.
На этой неделе прокуратура начала уголовное дело по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
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Во время проверки относительно соблюдения требований законодательства во время сохранения имущества, подлежащего конфискации в доход государства, прокуратура обнаружила недостачу на сумму свыше 15 млн грн.
«Установлено, что имущество, которое конфисковали вследствие нарушения таможенного законодательства, находилось на хранении в двух организациях в течение 2014-2015 гг. Однако после исчезновения конфиската исполнительная служба, которая передала его на сохранение, не приняла меры по розыску имущества и привлечения виновных к ответственности», - отметил и.о. руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Александр Фильчаков.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 6 лет лишения свободы.