Суд арестовал имущество погоревшего на взятке бывшего и.о. ректора НАУ

Соломенский районный суд Киева арестовал имущество временно исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета Украины Владимира Харченко. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

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Арест наложен, в частности на квартиру, два дома, гараж и денежные средства в государственной и иностранной валюте (1 млн 505 тысяч 800 грн, 1 тыс. 270 польских злотых, 3 тыс. 990 российских рублей, 2 тыс. 329 китайских юаней, 10 канадских долларов, 50 гонконгских долларов, 3 тыс. 170 фунтов стерлингов, 50 тыс. 635 долларов США и 69 тыс. 382 евро).

Суд принял такое решение по ходатайству детективов НАБУ 31 августа. Арест имущества выбран для обеспечения действенности правосудия: уголовное правонарушение, в совершении которого подозревают в.и.о. ректора НАУ, предусматривает такой вид дополнительного наказания как конфискация имущества. Досудебное расследование продолжается.

Как известно, Харченко которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

Напомним, 26 августа во время получения взятки в размере 170 тыс. евро задержан в.и.о. ректора Национального авиационного университета.

Как сообщал УНИАН, Харченко сразу после того как "погорел" на взятке заявил, что у него поднялось давление и случился гипертонический криз.

Впоследствии Министерство образования и науки уволило Харченко от исполнения обязанностей ректора.