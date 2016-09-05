На Одесчине произошла массовая драка со стрельбой из-за урожая подсолнечника (фото)

Как сообщила УНИАН исполняющая обязанности заместителя начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области Анастасия Якубенко, 4 сентября в полицию поступило сообщение о массовой драке в селе Пирожная. По ее словам, конфликт произошел между арендаторами земли.

"Есть местные жители, которые имеют право на данный урожай, а также – человек, который занимается арендой земель в их районе. Между ними произошел конфликт относительно того, кто имеет право на этот урожай", - отметила Якубенко. По ее данным, с обеих сторон было примерно одинаковое количество человек.

"Одну сторону конфликта представляли местные жители, другую – охранного агентства. На место происшествия выехали сотрудники полиции, в тот момент сотрудников охранного агентства уже не было – они уехали", - отметила Якубенко.

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По ее словам, в результате столкновений пострадали 4 местных жителя, которые обратились за помощью в медицинское учреждение.

Она добавила, что в настоящее время конфликт урегулирован, на месте остаются 12 полицейских и порядка 20 местных жителей.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство). Начато расследование.

Как сообщил УНИАН один из очевидцев конфликта, во время драки были применены камни, банки, начиненные гвоздями, и пр.

В свою очередь, как сообщает местное издание "Трасса Е-95", конфликт разгорелся из-за урожая подсолнечника, выращенного ООО "Пирожнянское" на 500-гектарном поле.

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Селяне вывели в поле комбайн для уборки урожая, но машину попытались захватить неизвестные.

Завязалась драка с применением взрывчатых веществ и огнестрельного оружия.

"Это были спортивного телосложения молодчики, которые бросали в людей взрывпакеты, стреляли и угрожали. Кодымскую полицию пришлось вызывать через Киев, у них никак не получалось к нам приехать", - сетуют жители села.

Когда наряд полиции наконец прибыл, то он встал между конфликтующими сторонами.

Однако пирожнянцы жалуются, что служители порядка не принимали никаких мер для их защиты.

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Позже на место прибыли одесские правоохранители, которые и погасили конфликт.

"Захватчики сели в 13 автомобилей и уехали. Однако люди говорят, что они не покинули район", - сообщает "Трасса Е-95".

Обе стороны имеют вооруженных охранников.

Как отмечает издание, земельный конфликт в Пирожной длится уже 3 года. Селяне заявляют, что рейдеры не дают им спокойно работать.