В СБУ заявляют о росте числа украинских заложников на Донбассе

Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявляет об увеличении до 109 числа украинских заложников на Донбассе.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы ведем работу для того, чтобы в ближайшее время освободить оставшихся наших ребят. К сожалению, два дня назад количество наших заложников увеличилось, их теперь 109 человек", - сказал он.

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Также советник главы СБУ призвал украинских силовиков быть внимательными и не заходить за линию соприкосновения на Донбассе. "Потому что, как только они туда попадают, они становятся фактически целью для задержания и захвата", - пояснил Тандит.

"Мы часто становимся свидетелями того, что со стороны временно оккупированных районов и Донецкой и Луганской области выходят подобные фейки (заявление "ДНР" об освобождении Украиной шести боевиков – УНИАН). Мы следим внимательно за тем, что они говорят", - добавил представитель СБУ.

Ранее сообщалось, что в плену боевиков на Донбассе находилось 107 украинцев.