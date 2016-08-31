В Киеве вследствие ДТП с участием патрульных полицейских пострадали дети (видео)

Авария произошла около 19.00 на Куреневке в районе стадиона "Спартак", сообщает dtp.kiev.ua.

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По предварительной информации, "Toyota Prius" патрульных полицейских начала разворачиваться влево через двойную сплошную линию со световыми маячками, но без звуковых сигналов.

В автомобиль на большой скорости врезалась "Skoda", которая ехала по встречной. После столкновения "Шкоду" отбросило на троллейбус, где уже в легковушку врезался "Mercedes". Автомобиль патрульных отбросило на "Mitsubishi Colt".

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В салоне "Skoda" была женщина и двое детей 4 лет. Дети получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Момент аварии видно на 6 минуте видео.