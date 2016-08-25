В пригороде Львова грузовой поезд смертельно травмировал женщину

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

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Как отмечается в сообщении, в Пустомытовское отделение полиции 24 августа поступило сообщение от дежурного станции Подборцы о том, что грузовой поезд смертельно травмировал неизвестную женщину.

Правоохранители установили, что около 17.50 за пределами железнодорожной станции грузовой поезд смертельно травмировал 72-летнюю жительницу Львова. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.