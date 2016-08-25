В пригороде Львова грузовой поезд смертельно травмировал женщину
10:48, 25 августа 2016Происшествия
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В пригороде Львова, вблизи железнодорожной станции Подборцы, грузовой поезд сообщением «Львов-Здолбунов» совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Фото УНИАН
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.
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Как отмечается в сообщении, в Пустомытовское отделение полиции 24 августа поступило сообщение от дежурного станции Подборцы о том, что грузовой поезд смертельно травмировал неизвестную женщину.
Правоохранители установили, что около 17.50 за пределами железнодорожной станции грузовой поезд смертельно травмировал 72-летнюю жительницу Львова. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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