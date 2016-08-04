В Одессе возникают проблемы с мобильной связью двух операторов

В связи с техническими проблемами в Одессенабюлдаются проблемы со связью от операторов "Киевстар" и "Лайфселл", сообщает местный портал 048.ua.

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Сейчас абоненты "Киевстар" жалуются, что не могут воспользоваться связью даже для вызова экстренных служб.

Такая же ситуация наблюдается в области, особенно южной части.

Также абоненты компании "Лайфселл" утверждают, что у них также сегодня возникают проблемы со связью, однако в пресс-службе этой компании утверждают, что поломок в регионе нет.

В "Киевстар" это связывают с кибератаками против оператора и к концу дня обещают восстановить в полном объеме.