В Одессе возникают проблемы с мобильной связью двух операторов
15:30, 04 августа 2016Происшествия
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Частично парализована мобильная связь оператора "Киевстар", также на перебои жалуются пользователи "Лайфселл".
REUTERS
В связи с техническими проблемами в Одессенабюлдаются проблемы со связью от операторов "Киевстар" и "Лайфселл", сообщает местный портал 048.ua.
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Сейчас абоненты "Киевстар" жалуются, что не могут воспользоваться связью даже для вызова экстренных служб.
Такая же ситуация наблюдается в области, особенно южной части.
Также абоненты компании "Лайфселл" утверждают, что у них также сегодня возникают проблемы со связью, однако в пресс-службе этой компании утверждают, что поломок в регионе нет.
В "Киевстар" это связывают с кибератаками против оператора и к концу дня обещают восстановить в полном объеме.
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