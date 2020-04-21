Более 40 преступлений на счету: в Киеве жертвами извращенца стали девять девочек

Информацию о новых преступлениях, совершенных задержанным в прошлом году киевлянином, правоохранители получили в ходе расследования другого производства.

В Киеве полицейские установили причастность мужчины к совершению более 40 преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Читайте такжеНа Киевщине извращенец пытался раздеть 7-летнюю девочку: объявлено подозрение (видео)Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, информацию о новых преступлениях правоохранители получили во время досудебного расследования в другом уголовном производстве.

Всего жертвами обидчика стали девять девушек в возрасте от 9 до 16 лет.

В ноябре прошлого года сотрудники Подольского управления полиции совместно с Департаментом киберполиции разоблачили 41-летнего киевлянина, который развращал 10-летнюю девочку.

По информации начальника Подольского управления полиции Павла Василенко, во время кропотливой работы по расследованию тяжкого преступления правоохранители установили еще 8 несовершеннолетних потерпевших, в отношении которых подозреваемый совершал преступления сексуального характера.

«Правонарушитель действовал по одной схеме: через интернет находил малолетних, с которыми налаживал дружеские отношения, а через некоторое время постепенно начинал разговоры на сексуальные темы. Кроме того, мужчина присылал изображения порнографического характера и в ответ просил девушек присылать свои личные и откровенные фото. С некоторыми из них он договаривался о встрече неподалеку от их дома, во время которых целовал их и совершал другие развратные действия», - сказал он.

Следователи объявили фигуранту о подозрении в совершении 43 эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

«Ранее суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 84 тыс. грн, чем подозреваемый и воспользовался. Однако после сообщения фигуранту о подозрении в совершении новых эпизодов суд изменил меру пресечения на содержание под стражей без права внесения залога», - добавил Василенко.