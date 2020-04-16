В Киеве неадекватный водитель мчался по встречке и чудом не попал в ДТП (видео)

Инцидент произошел на Столичном шоссе, другим участникам движения повезло вовремя заметить неожиданность.

В Киеве на Столичном шоссе заметили водителя легковушки, который мчался по полосе для встречного транспорта за разделительным отбойником.

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Видео неадекватного поведения водителя Daewoo с госномером ВВ7395АТ опубликовал "Киев оперативный" на странице в Facebook.

На видеозаписи видно, как легковушка едет по встречке, а в нее по счастливой случайности не врезаются другие участники дорожного движения.

"Вот это кадр! Видит же, что мчит по встречке, но не сдаётся. Киев, Столичное Шоссе", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле прошлого года в Киеве огромная фура ехала по киевской набережной в сторону Подола по встречной полосе.