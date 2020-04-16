В Киеве неадекватный водитель мчался по встречке и чудом не попал в ДТП (видео)
В Киеве на Столичном шоссе заметили водителя легковушки, который мчался по полосе для встречного транспорта за разделительным отбойником.
Читайте такжеВ Киеве водитель Range Rover выстрелил в другую машину за то, что она его "подрезала"
Видео неадекватного поведения водителя Daewoo с госномером ВВ7395АТ опубликовал "Киев оперативный" на странице в Facebook.
На видеозаписи видно, как легковушка едет по встречке, а в нее по счастливой случайности не врезаются другие участники дорожного движения.
"Вот это кадр! Видит же, что мчит по встречке, но не сдаётся. Киев, Столичное Шоссе", - говорится в сообщении.
Напомним, в апреле прошлого года в Киеве огромная фура ехала по киевской набережной в сторону Подола по встречной полосе.