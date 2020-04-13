В Киеве автомобиль МВД насмерть сбил пешехода – СМИ (фото)

По предварительным данным, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

В ночь на понедельник, 13 апреля, в Киеве на Харьковском шоссе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля с синими номерами (Министерства внутренних дел).

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

По предварительным данным, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

«Как удалось выяснить с места событий, автомобиль Skoda Octavia на синих номерных знаках (МВД) сбил насмерть пешехода - нарушителя», - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Он умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

«Номера сняли», - говорится в сообщении.

Кроме того, во время оформления аварии в автомобиль МВД въехал Chevrolet. Водитель пытался скрыться с места ДТП, но его задержали патрульные.

Как сообщал УНИАН, в Харькове на окружной дороге в районе Рогани столкнулись Daewoo и автомобиль скорой помощи "УАЗ". В результате аварии три человека погибли, а еще четверо получили травмы.