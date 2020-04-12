ГБР расследует обстоятельства аварийной посадки военного самолета в Мелитополе

10 апреля вечером пилот одной из воинских частей ВСУ нарушил правила полетов, что привело к повреждению истребителя "МиГ-29".

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Мелитополь (Запорожская обл.) Выясняют обстоятельства, которые привели к аварийной посадке военного самолета.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"По предварительной информации, 10 апреля около 21:00 пилот одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в городе Мелитополе, во время плановой посадки самолета" МИГ-29 "нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета. В результате происшествия ни один человек не пострадал", - отметили в ГБР.

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Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил полетов, повлекшее тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.