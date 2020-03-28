Во время карантина уровень преступности в Украине резко упал

Аваков рассказал о случае, когда мошенники рассылали смс-сообщения о том, что будто какая-то фирма должна была ходить по квартирам и дезинфицировать помещение.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники.

Об этом говорится в Telegram-канале МВД.

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«Мы очень активно стараемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщения о том, что будто какая-то фирма должна была ходить по квартирам и дезинфицировать помещение. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщения с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления – не системные», - сказал Арсен Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что самое большое преступление, которое сейчас есть – это нарушение режима карантина.

«Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, структурным подразделениям КГГА, райгосадминистрациям, а также предприятиям, учреждениям и организациям поручено подготовить все необходимое для того, чтобы обозначать границы территорий карантина, если такие будут определены городскими властями.