В Одессе суд арестовал троих мужчин, похитивших 15-летнего подростка

По версии следствия, 25 марта трое мужчин (1978-го, 1985-го и 1997-го годов рождения года рождения) похитили подростка, шедшего по улице. Похитителей задержали, благодаря очевидцам ЧП, обратившихся в полицию.

Малиновский районный суд Одессы арестовал троих мужчин, похитивших 25 марта 15-летнего подростка. Как сообщили в суде, 27 марта рассмотрено ходатайство правоохранителей о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении троих мужчин.

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По версии следствия, 25 марта, примерно в 15.10, трое мужчин (1978-го, 1985-го и 1997-го годов рождения года рождения) в Малиновском районе Одессы похитили подростка, шедшего по улице.

Подозреваемые силой посадили его в свой автомобиль Mercedes-Benz E240 (польской регистрации), и уехали в неизвестном направлении.

Похитителей задержали, благодаря очевидцам ЧП, обратившихся в полицию.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

По некоторым данным, похищение произошло на ул. Героев Крут. Иномарку, в которой были похитители и жертва, полицейские задержали в тот же день на другой улице.

По предварительным данным, подозреваемые отказались от дачи показаний.

Как сообщал УНИАН, 25 марта задержаны трое злоумышленников, похитивших 15-летнего подростка.

Прокуроры Одесской местной прокуратуры №2 сообщили о подозрении в похищении человека указанной группе лиц (ч. 2 ст. 146 УК Украины).