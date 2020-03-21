Умерла известная украинская социолог и директор Фонда "Демократические инициативы" Бекешкина

Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества.

Умерла директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Об этом сообщается на сайте фонда.

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«Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина - известный украинский социолог, директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину», - сообщили в фонде.

Отмечается, что Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опросы, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами.

«Для нас это очень большая потеря, которую трудно принять и осознать. Выражаем искренние соболезнования ее близким и родным», - сказано в сообщении.