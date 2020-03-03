Ездил проповедовать: священник торговал оружием, которое привозил с Донбасса – СБУ (фото)

Чтобы его не разоблачили, злоумышленник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ривного.

Служба безопасности Украины подозревает настоятеля одного из храмов Ривненской области в торговле военными средствами поражения, незаконно вывезенным с района проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеПулеметы, винтовки и сотни патронов: в Одесской области у местного жителя изъяли арсенал оружияОтмечается, что священник был ранее судим за торговлю оружием. По предварительной версии следствия, он вновь наладил механизм нелегального сбыта военных средств поражения.

«Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО\ООС с проповеднической миссией. Из командировок сановник возвращался с опасными трофеями, которые сбывал среди своих знакомых. Чтобы избежать разоблачения после получения оплаты, злоумышленник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ривно», – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи злоумышленником ручного противотанкового гранатомета, 7 гранат с запалами и 800 граммов тротила, за которые он хотел получить свыше 40 тысяч гривень.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины настоятелю сообщено о подозрении.

Ранее УНИАН сообщал, как СБУ «накрыла» подпольные цеха по изготовлению оружия в нескольких областях.