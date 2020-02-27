Пистолеты и винтовки по почте: СБУ "накрыла" подпольные цеха по изготовлению оружия

Открыты уголовные производства.

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала в Киеве, Харьковской и Полтавской областях незаконное изготовление и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеНа Ривненщине разоблачили подпольный оружейный цех (фото)По предварительным данным следствия, двое жителей Харькова и Кременчуга занимались переработкой устаревших образцов оружия для приведения его в боевое состояние для продажи. Мастерские по изготовлению средств поражения они обустроили по местам проживания – в частном доме и квартире. Своих клиентов дельцы подыскивали через специализированные интернет-платформы, по почте переправляли им готовый товар.

Во время проведения обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили 2 пистолета-пулемета, 13 пистолетов и револьверов; 2 винтовки, большое количество комплектующих к огнестрельному оружию и патронов различного калибра.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения злоумышленникам о подозрении.

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. По версии следствия, житель столицы в собственном доме наладил кустарное изготовление автоматического огнестрельного оружия для продажи. Готовый товар он переправлял через сервисы почтовой связи клиентам, которых находил в интернете на специализированных форумах.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли 2 пистолета-пулемета, большое количество патронов различного калибра и почти полкилограмма пороха. Также выявлены комплектующие для огнестрельного оружия, заготовки двух пистолетов-пулеметов. Изъятые образцы средств поражения переданы на экспертизу.

По обоим фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Мероприятия проводились совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции.

Ранее УНИАН сообщал, как в Николаеве экс-военные перерабатывали и продавали оружие.