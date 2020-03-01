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Под Киевом мать похитила 6-летнего мальчика из детдома

09:17, 01 марта 2020
Происшествия
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/ Facebook, dtp.kiev.ua

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Как сообщается на странице проекта dtp.kiev.ua в Facebook, 29 февраля в детском доме пропал 6-летний Назар Пшеслинский. Его с территории детского дома «Любисток» похитила родная мать Елена Пшеслинская. Женщина не поставила администрацию заведения в известность и увезла ребенка в неизвестном направлении.

Телефон матери отключен, местонахождение женщины и мальчика неизвестно.

Напомним, 27 февраля из детского дома в Киеве по улице Кубанской Украины пропала 3-летняя Анжела Туманян. Девочку из детдома похитила ее биологическая мать Евгения Туманян. Известно, что она отдала дочь в детский дом сразу после ее рождения.

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