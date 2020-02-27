В Киеве из детдома похитили 3-летнюю девочку (фото)
15:23, 27 февраля 2020Общество
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Есть информация, что девочку могла увести ее биологическая мать.
3-летняя Анжела Туманян / kiev.informator.ua
В четверг, 27 февраля, в Киеве из детского дома по улице Кубанской Украины пропала 3-летняя Анжела Туманян.
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Отмечается, что девочку из детдома похитила ее биологическая мать Евгения Туманян. Известно, что она отдала дочь в детский дом сразу после ее рождения.
Правоохранители занимаются поиском девочки и женщины.
Анжела была одета в серую кофту с белым флисом, джинсовый сарафан. Была без верхней одежды. Евгения была одета в темную куртку и черную шапку с бубоном. Носит очки для зрения.
Женщина отдала дочь в детдом сразу после ее рождения / kiev.informator.ua
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