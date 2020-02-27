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В Киеве из детдома похитили 3-летнюю девочку (фото)

15:23, 27 февраля 2020
Общество
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3-летняя Анжела Туманян / kiev.informator.ua

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Отмечается, что девочку из детдома похитила ее биологическая мать Евгения Туманян. Известно, что она отдала дочь в детский дом сразу после ее рождения.

Правоохранители занимаются поиском девочки и женщины. 

Анжела была одета в серую кофту с белым флисом, джинсовый сарафан. Была без верхней одежды. Евгения была одета в темную куртку и черную шапку с бубоном. Носит очки для зрения.

Женщина отдала дочь в детдом сразу после ее рождения / kiev.informator.ua

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