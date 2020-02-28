В Житомире школьник травмировал прохожего из винтовки

Мальчик признался, что нашел дома пневматическую винтовку и решил испытать ее, выстрелив из окна многоэтажки.

В Житомире 10-летний мальчик из пневматической винтовки, которая принадлежит его отцу, травмировал прохожего мужчину.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, вчера в больницу обратился 38-летний местный житель с повреждением виска.

Отмечается, что врачи обнаружили у мужчины гематому, которая образовалась от попадания пули, предварительно, от пневматического оружия.

По словам местного жителя, он находился недалеко от многоэтажного дома в микрорайоне Полевая в Житомире, когда вдруг почувствовал резкую боль в виске и понял, что он ранен.

«Проверяя сведения о возможном выстреле из окна многоэтажки, полицейские нашли нужную квартиру», - говорится в сообщении.

Как выяснилось, в мужчину стрелял 10-летний мальчик. На тот момент он находился один дома. В присутствии родителей школьник признался, что нашел в доме пневматическую винтовку и решил испытать ее, выстрелив из окна.

Установлено, что это оружие принадлежит отцу мальчика и согласно законодательству не требует специального разрешения для использования.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 (хулиганство) УК. Оружие полицейские изъяли. Сейчас выясняются причины, из-за которых она хранилась в доступном для мальчика месте.