"Вывезли на каталках": в Николаеве отпустили водителя Range Rover, подозреваемого в смертельном ДТП

Продолжать избрание ему меры пресечения будут в пятницу.

В Николаеве отпустили на свободу участника смертельного ДТП - водителя Range Rover, который столкнулся в центре города с маршруткой. Причина - истечение 72 часов с момента задержания.

Об этом сообщают "Никвести".

По истечению времени, суд отпустил водителя - его на каталках вывезли из зала суда, поместили в машину скорой и отправили в больницу.

В Центральном районном суде города рассказали, что теперь подозреваемому должны повторно направить повестку, после чего суд снова будет избирать ему меру пресечения.

На вчерашнем заседании прокурор настаивал на аресте подозреваемого сроком на 60 суток, считая, что тот может скрыться ввиду наличия водительских прав и загранпаспорта.

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Сам подозреваемый вину в преступлении не признал, однако заявил, что сделал "максимально возможное", чтобы трагедии не произошло.

Рассмотрение дела продолжится в 10:30 28 февраля.

Ранее УНИАН сообщал о смертельной аварии в центре Николаева, в результате которого погиб один человек, еще трое были травмированы.