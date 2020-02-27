Возле Львова Volkswagen влетел в автобус, погиб человек (видео)
На выезде из Львова столкнулись легковушка и рейсовый автобус с пассажирами, в результате чего погиб один человек.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Авария произошла возле села Дубленки. По предварительным данным полиции, Volkswagen Jetta на тернопольской регистрации выехал на встречную полосу и протаранил междугородний автобус.
Удар был такой силы, что переднюю часть легковушки напрочь искорежило. Водителя зажало внутри, он погиб. Личность погибшего еще устанавливается. В легковушке также находился пассажир, его госпитализировали.
Кроме того, в результате столкновения пострадали водитель и пассажир автобуса.
Как сообщал УНИАН, накануне на трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло масштабное ДТП. В результате столкновения 6 автомобилей пострадали несколько человек, в частности ребенок.