Возле Львова Volkswagen влетел в автобус, погиб человек (видео)

Скончался водитель легковушки, его личность сейчас устанавливают.

На выезде из Львова столкнулись легковушка и рейсовый автобус с пассажирами, в результате чего погиб один человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте также"Мисс Винница-2017" попала в жуткое ДТП: девушка в реанимации

Авария произошла возле села Дубленки. По предварительным данным полиции, Volkswagen Jetta на тернопольской регистрации выехал на встречную полосу и протаранил междугородний автобус.

Удар был такой силы, что переднюю часть легковушки напрочь искорежило. Водителя зажало внутри, он погиб. Личность погибшего еще устанавливается. В легковушке также находился пассажир, его госпитализировали.

Кроме того, в результате столкновения пострадали водитель и пассажир автобуса.

Как сообщал УНИАН, накануне на трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло масштабное ДТП. В результате столкновения 6 автомобилей пострадали несколько человек, в частности ребенок.