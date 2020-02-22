По факту массовых беспорядков в Новых Санжарах полиция открыла производство по пяти статьям

Все 24 человека, которых задержали непосредственно во время массовых беспорядков, являются жителями Полтавской области.

Национальная полиция по факту массовых беспорядков во время приезда в Новые Санжары Полтавской области эвакуированных из китайского Уханя украинских и иностранных граждан открыла уголовные производства по пяти статьям Уголовного кодекса.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время брифинга о пребывании эвакуированных на обсервации.

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«Сейчас сотрудники полиции готовятся предъявить подозрения и административные протоколы 24 лицам, которые были задержаны в день массовых беспорядков. Это будут как административные протоколы, так и некоторые лица будут привлечены к уголовной ответственности, в том числе те, кто бросали брусчатку в головы полицейским, те, кто бросали камни в автобусы, те, кто занимались разжиганием межнациональной розни», - добавил Геращенко.

Уголовные производства, по его словам, открыты по пяти статьям Уголовного кодекса: за перекрытие транспортных магистралей, массовые незаконные акции, угрозы и нападения на сотрудников полиции, за разжигание межнациональной розни. Относительно последнего правонарушения Геращенко отметил, что были зафиксированы публичные призывы к ненависти к иностранным гражданам, которые находятся в Новых Санжарах.

«Недопустимо таким образом нарушать закон и призвать к насильственным действиям в отношении иностранных граждан, которых мы также эвакуировали в Украину, которые также проходят обсервацию в санатории Национальной гвардии в Новых Санжарах», - сказал замминистра.

По словам Геращенко, на данный момент задержанным остается только человек, которого подозревают в том, что это именно он бросил брусчатку в голову полицейскому.

Также заместитель главы МВД отметил, что все 24 человека, которых задержали непосредственно во время массовых беспорядков, являются жителями Полтавской области.

«Информации о том, что подвозились люди из других областей, у меня нет. Точно знаю, что были отдельные идеи размещать в день массовых беспорядков на зарплату в некоторых информагентствах и на информсайтах информацию, которая бы подогревала эти массовые беспорядки, но это было параллельно с тем, что творилось в Новых Санжарах. Некоторые, возможно, политические или общественные институты были заинтересованы подливать масла в огонь», - добавил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

Протестующие бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами. В ходе противостояний 9 правоохранителей получили ранения. Полиция по факту событий в Новых Санжарах открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.

21 февраля полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных во время протестов, одного человека оставили под стражей.