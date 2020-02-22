В доме экс-главы МИД Кожары застрелен человек - СМИ

Пистолет, из которого был произведен выстрел, зарегистрирован на Леонида Кожару.

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары застрелен предприниматель Сергей Старицкий.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в полиции.

Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии.

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Сообщается, что смертельный выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на Кожару.

Инцидент произошел в 21:50 пятницы, 21 февраля, в доме экс-министра в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.

Согласно данным из открытых источников, Сергей Старицкий - основатель ООО "Спорт Медиа Проект" и ООО "C.I.U." Деятельность обеих компаний прекращена.

Старицкий и Кожара - сверстники, оба родились в 1963 году.

Леонид Кожара занимал должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова в 2012-2014 годах. Был членом Коммунистической партии Советского Союза и "Партии регионов". В декабре 2018 года партия "Социалисты" выдвигала кандидатуру Кожары на выборах президента, но баллотироваться он не стал.

Ранее УНИАН сообщал, что в здании Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны (УГО).