В Киеве мужчина угнал Mercedes с помощью эвакуатора: при обысках полиция обнаружила у него арсенал оружия (видео)

Мужчине сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и незаконном завладении транспортным средством.

В Киеве во время обыска у угонщика автомобиля Mercedes следователи обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, от киевлянки поступило сообщение о том, что на улице Ежи Гедройца неизвестные похитили ее авто. Полицейские опросили потерпевшую, просмотрели видео с камер наблюдения и установили, что злоумышленник похитил автомобиль с помощью эвакуатора.

Правоохранители установили маршрут, по которому ехал эвакуатор, и обнаружили гаражный кооператив, где мужчина спрятал иномарку. Злоумышленника - 30-летнего ранее судимого киевлянина - задержали.

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Полицейские провели обыск по месту жительства задержанного, во время которого изъяли оружие разного калибра, боеприпасы к нему, запал от гранаты, государственные номерные знаки, документы на транспортные средства с явными признаками подделки, а также устройство для создания магнитных карточек.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и частью первой статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители устанавливают происхождение оружия и мотивы его хранения, а также проверяют причастность подозреваемого к совершению других преступлений на территории столицы.