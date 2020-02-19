Во Львовской области профессор покончил с собой в кабинете кафедры (видео)

В университете он проработал 40 лет доктором физико-математических наук.

Профессор Дрогобычского университета совершил самоубийство в рабочем кабинете. Студентов там не было из-за каникул. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Тело мужчины обнаружила работница университета. В кабинете профессор оставил две записки: "Все, что мне принадлежит, находится в трех сумках. Все остальное – кафедральные вещи". Также мужчина написал, что не может жить с постоянной головной болью.

О своей болезни педагог почти не говорил. Впрочем, коллеги знали и советовали ему обратиться к врачу.

У мужчины осталась жена и две дочки. Семья дружная, и никаких конфликтов у нее не было, говорит ректор университета.

В университете он проработал 40 лет доктором физико-математических наук, возглавлял кафедру математики и написал более 100 научных трудов.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 45-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 14-летнего подростка.