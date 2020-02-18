В Харьковской области три ребенка провалились под лед на пруду, двое утонули

Трое детей 2007 года рождения находились на пруду, одного ребенка удалось спасти местным жителям.

В городе Лозовая Харьковской области двое детей на пруду провалились под лед и утонули.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"17 февраля в 19 час. 35 мин. в ГСЧС поступила информация о том, что в г. Лозовая на пруду провалились под лед трое детей 2007 года рождения, двое из которых утонули", - говорится в сообщении.

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Одного ребенка спасли местные жители, его с переохлаждением в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Бойцы подразделения ГСЧС тела двух погибших детей изъяли из пруда.

К работам от ГСЧС привлекались 7 человек личного состава и две единицы техники.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в Запорожской области на пруду провалились под лед и утонули трое детей.