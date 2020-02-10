В Житомирской области нацгвардеец сбил пешехода на трассе и оставил умирать

От полученных травм мужчина скончался.

В Житомирской области майор Национальной гвардии подозревается в том, что, находясь за рулем, сбил пешехода и оставил умирать на дороге.

Как сообщили УНИАН в военной прокуратуре Житомирского гарнизона, автомобиль, который 1 февраля смертельно травмировал мужчину на автодороге «Киев-Чоп» вблизи села Глыбочица Житомирского района, принадлежит военнослужащему.

По сведениям прокуратуры, в ходе расследования ДТП правоохранители установили, что автомобиль принадлежит нацгвардейцу, поэтому дело передали в Государственное бюро расследований.

По информации местных СМИ, погибшим в результате ДТП с участием нацгвардейца оказался 24-летний житель Житомира Владислав Лютик.

«Мы пока не располагаем данными о содержании алкоголя в крови водителя. Но знаем точно - он не оказал помощь своей жертве и скрылся с места ДТП», - сообщает газета «Суббота».

Расследование дела продолжается. Правоохранители собирают доказательства вины водителя, чтобы сообщить ему о подозрении.