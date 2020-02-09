В оккупированном Крыму нашли тело 7-летнего мальчика с ножевыми ранами

Предварительно установлено, что 40-летняя женщина забрала сына у мужа, с которым он проживает после расставания родителей.

В оккупированном Симферополе в автомобиле обнаружили тело 7-летнего ребенка с множественными колото-резаными ранами, возле машины находилась его 40-летняя мать без сознания.

Об этом сообщает пресс-служба «СК РФ по Крыму».

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Тело ребенка обнаружили поздним вечером 8 февраля в салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского. Рядом с машиной с признаками медикаментозного отравления без сознания находилась мать ребенка.

Предварительно установлено, что утром 8 февраля 40-летняя женщина забрала сына у мужа, с которым он проживает после расставания родителей, и должна была вернуть ребенка в обозначенное время. Родственники забили тревогу, когда женщина перестала выходить на связь. Вечером того же дня женщину обнаружили прохожие, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время она находится в больнице.

В ходе осмотра места преступления изъяты доказательства, свидетельствующие о причинении смертельных ранений ребенку его матерью, орудие убийства, пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов.

В настоящее время ведутся допросы родственников и ближайшего круга лиц семьи, назначены экспертизы. Дело возбуждено по факту убийства малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии.

Как сообщал УНИАН, в подмосковном Раменском Российской Федерации молодой человек набросился с ножом на свою мать и племянника.