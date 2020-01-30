"Россия - наш главный стратегический партнер": в Киеве появились провокационные бигборды (фото, видео)
Поздно вечером среды, 29 декабря, в нескольких местах в Киеве появились провокационные бигборды с надписью на русском языке "Россия - наш главный стратегический партнер".
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Также на баннере есть фотография бизнесмена Юрия Катющенко, который является основателем строительной компании "Холли Индастриал". Его жена Инна Катющенко является президентом компании "Эдипресс Медиа" (журнал "Viva").
В частности, такой баннер есть на Позняках в столице. Возле него собрались с десяток активистов, требуют снять его. На место приехали три полицейских патруля. Об этом с места события передает ТСН.
После полуночи 30 января на Позняках коммунальщики начали снимать с бигборда неклееное изображение.
Кто именно является заказчиком этих провокационных билбордов, причастен ли к ним сам Катющенко, пока неизвестно.