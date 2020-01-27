Впал в кому один из семи пострадавших в масштабном ДТП под Одессой

Авария, во время которой столкнулись более 10 транспортных средств, в том числе рейсовый автобус Одесса-Киев, случилась сегодня утром на Киевской трассе.

Впал в состояние комы один из семи пострадавших в сегодняшнем ДТП под Одессой, в котором столкнулись более 10 транспортных средств, в том числе рейсовый автобус Одесса-Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил главный врач Одесской городской клинической больницы №11, в которую доставили потерпевших, Николай Тручин.

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По его словам, у шестерых пострадавших - ушибы разной степени тяжести. После осмотра и оказания первой помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

Седьмой пострадавший - 25-летний мужчина – впал в кому, получив ушиб головного мозга.

Этот пациент помещен в реанимацию, и в отношении его медики воздерживаются от прогнозов.

«Пациент тяжелый», — сказал Турчин.

Как отметили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, указанное ДТП произошло в Беляевском районе области, на 455 км автодороги Киев – Одесса.

Сообщение об аварии в службу «101» поступило в 8:09. Дорожно-транспортное происшествие с участием 6 грузовых автомобилей, 6 легковых автомобилей и рейсового автобуса.

По прибытию на место вызова аварийно-спасательного отделения было установлено, что в результате ДТП погиб водитель автобуса.

Спасатели извлекли из поврежденного автобуса травмированную женщину, а также эвакуировали из поврежденного легкового автомобиля мужчину, пребывавшего в бессознательном состоянии.

Также с использованием специального инструмента спасатели извлекли погибшего водителя из разбитого автобуса и оказали содействие правоохранителям в проведении оперативно-следственных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в пригороде Одессы произошло масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса «Одесса-Киев». Изначально в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области сообщили, что столкнулись 11 транспортных средств, в результате погиб водитель автобуса.

Отмечалось, что авария произошла на скользкой дороге в условиях тумана.