По воробьям: в Запорожье охранник стрелял из винтовки в супермаркете (фото)

При помощи пневматической винтовки охранник хотел избавиться от воробьев в торговом зале.

В запорожском супермаркете «Сильпо» охранник открыл стрельбу из пневматической винтовки с оптическим прицелом.

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Об этом сообщает местный портал «Вместе».

Инцидент произошел в Шевченковском районе вечером 26 января, примерно за полтора часа до закрытия супермаркета.

По словам очевидцев, они услышали звуки выстрелов в торговом зале, после чего увидели высокого мужчину, державшего в руках винтовку. Оказалось, что таким образом охранник решил избавиться от воробьев в зале.