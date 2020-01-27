По воробьям: в Запорожье охранник стрелял из винтовки в супермаркете (фото)
10:15, 27 января 2020Происшествия
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При помощи пневматической винтовки охранник хотел избавиться от воробьев в торговом зале.
Пневматическая винтовка с оптическим прицелом / фото: "Вместе"
В запорожском супермаркете «Сильпо» охранник открыл стрельбу из пневматической винтовки с оптическим прицелом.
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Об этом сообщает местный портал «Вместе».
Инцидент произошел в Шевченковском районе вечером 26 января, примерно за полтора часа до закрытия супермаркета.
По словам очевидцев, они услышали звуки выстрелов в торговом зале, после чего увидели высокого мужчину, державшего в руках винтовку. Оказалось, что таким образом охранник решил избавиться от воробьев в зале.
фото: "Вместе"
фото: "Вместе"
фото: "Вместе"
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