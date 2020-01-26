В Одессе мать бросила запертыми в квартире двух малолетних детей

На 30-летнюю женщину полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.

В Одессе мать бросила запертыми в квартире двух малолетних мальчиков, один ребенок пытался выпрыгнуть с четвертого этажа.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Патрульной полиции в Одесской области, 25 января на линию «102» обратились жители одного из многоквартирных домов на улице Семинарской, которые заявили о брошенных детях в соседней квартире.

Заявители рассказали прибывшим инспекторам, что соседка 24 января закрыла детей одних в квартире и куда-то ушла.

«10-летний и 3-летний мальчики, оставшись без присмотра взрослых, плакали и просили о помощи. По словам соседей, чтобы хоть как-то выбраться из закрытой квартиры, старший мальчик открыл окно и пытался прыгнуть с четвертого этажа», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что после многочисленных попыток полицейским удалось связаться с матерью детей по телефону. Позднее женщина, пребывавшая в состоянии алкогольного опьянения, пришла домой.

«Открыв квартиру, полицейские ужаснулись условиям, в которых живут дети. Везде была грязь, беспорядок, очень неприятный запах...», - говорится в сообщении полиции.

Патрульные вызвали на место происшествия инспектора ювенальной превенции и специалиста территориального отдела по правам детей, составили акт обследования жилищных условий. Также на 30-летнюю женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.

В настоящее время представили профильных служб проводят соответствующую работу, добавили в ГУ Патрульной полиции.