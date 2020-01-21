В Кривом Роге задержан подозреваемый в повреждении памятника жертвам Холокоста

С помощью баллончика с краской он повредил надпись на памятнике.

В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину по подозрению в повреждении памятника жертвам Холокоста, которое было совершено на днях.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины со ссылкой на начальника городского отдела полиции Сергея Лукашова, задержанный - ранее не судимый местный житель 1983 года рождения. Накануне стало известно об установлении его личности.

"19 января мужчина при помощи баллончика с краской повредил надпись на памятнике жертвам Холокоста, расположенном в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Для задержания подозреваемого полицейские совместно с работниками СБУ обработали видео с более 50 камер видеонаблюдения, благодаря чему был установлен маршрут движения нарушителя. В результате проведенных мероприятий сегодня нарушителя задержали", - отметил Лукашов.

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По его словам, задержанного доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Как сообщал УНИАН, полиция открыла уголовное производство по факту повреждения памятника жертвам Холокоста в Центрально-Городском районе Кривого Рога.