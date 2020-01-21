В аэропорту Харькова задержали женщину, вербовавшую проституток для работы в Турции (фото)

20 января злоумышленница пыталась переправить самолетом 4 завербованных девушек в возрасте от 22 до 26 лет в Стамбул.

Правоохранители Харькова в аэропорту задержали 41-летнюю женщину, вербовавшую девушек за границу для сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области. Злоумышленницей оказалась жительница города Антрацит Луганской области.

Читайте такжеОрганизовали семь притонов: в Днепре задержали двух сутенеров-сожителей

Установлено, что женщина организовала в Харькове поиск, подбор и вербовку молодых женщин для дальнейшего их перемещения в Турцию с целью сексуальной эксплуатации. С октября 2019 года правонарушительница подыскала и завербовала 7 жительниц города, которые находились в уязвимом состоянии из-за личных обстоятельств.

20 января злоумышленница пыталась переправить самолетом 4 завербованных девушек в возрасте от 22 до 26 лет в город Стамбул, во время чего была задержана правоохранителями.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас злоумышленница находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрания меры пресечения.