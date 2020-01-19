В Киеве прорвало теплотрассу, улицу накрыло паром (фото)

В сети появилось фото с места инцидента.

На улице Смелянской в Киеве прорвало трубу теплотрассы.

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Об этом сообщается на странице проекта dtp.kiev.ua в Facebook. Там же опубликовано фото с места событий. На нем можно видеть, как улицу накрыло паром.

Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбидской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошел излив горячей воды на дорогу и подтопления первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

В результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, что попала в место утечки теплоносителя, и прохожие.