Матерился и прыгнул с колокольни: на Волыни священник пытался ограбить церковь (видео)

Злоумышленником оказался бывший настоятель Свято-Николаевского храма Владимир Гелета.

В селе Жидичин Киверцовского района Волынской области настоятель Свято-Николаевского храма Владимир Гелета пытался ночью ограбить церковь.

Об этом сообщается в группе «Монашество Волыни» на Facebook.

На территорию храмового комплекса Свято-Николаевской церкви, которая является памятником архитектуры национального значения и находится в постоянном пользовании религиозной общины Святителя Николая Чудотворца ПЦУ, священник проник в ночь на 17 января.

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«Неизвестный проник в помещение колокольни (Охранный договор №119/3) с тыльной стороны и пытался вынести из нее металлические предметы», - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался бывший настоятель Свято-Николаевского храма Владимир Гелета.

На место происшествия была вызвана полиция, а злоумышленника заблокировали в помещении колокольни. Впрочем Гелета пытался выбить дверь, угрожал и употреблял нецензурную лексику.

Увидев сотрудников полиции, экс-настоятель на глазах полиции спрыгнул со второго этажа колокольни. В результате прыжка мужчина получил открытый перелом ноги.

Мужчине оказали первую помощь, а полицейские составили соответствующие протоколы и взяли показания очевидцев.

«Стоит отметить, что в приемном отделении больницы Владимир Гелета с женой предоставили ложные показания, сообщив медикам, что травму пострадавший получил в собственном доме», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2019 года вышеупомянутый протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые охраняли храм, восклицая при этом: "Я стреляю", а также "Даю час и всех буду расстреливать". Было сделано 4 выстрела". В результате инцидента никто не пострадал.