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На Запорожье 15-летний парень изнасиловал свою подругу

12:53, 16 января 2020
Происшествия
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Насильнику грозит до 12 лет тюрьмы / anthonycarbonepersonalinjurylawyer.com

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

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Досудебным расследованием установлено, что несовершеннолетние вместе распивали алкогольные напитки. Уже возвращаясь домой, М. воспользовался тем, что С. была пьяна, и изнасиловал ее возле железнодорожных путей против воли девушки. 

Пологовский районный суд избрал меру пресечения 15-летнему подозреваемому. Он будет находиться под домашним арестом. Парню за изнасилование несовершеннолетней грозит тюремный срок до 12 лет. 

Ранее в Киеве был арестован 60-летний мужчина за изнасилование студентки.

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