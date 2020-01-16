На Запорожье 15-летний парень изнасиловал свою подругу
12:53, 16 января 2020Происшествия
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Проводится досудебное расследование.
Насильнику грозит до 12 лет тюрьмы / anthonycarbonepersonalinjurylawyer.com
В одном из сел Пологовского района Запорожской области 15-летний юноша изнасиловал свою несовершеннолетнюю подругу.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
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Досудебным расследованием установлено, что несовершеннолетние вместе распивали алкогольные напитки. Уже возвращаясь домой, М. воспользовался тем, что С. была пьяна, и изнасиловал ее возле железнодорожных путей против воли девушки.
Пологовский районный суд избрал меру пресечения 15-летнему подозреваемому. Он будет находиться под домашним арестом. Парню за изнасилование несовершеннолетней грозит тюремный срок до 12 лет.
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